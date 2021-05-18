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Европейская редакция «Радио Свобода» признает, что дело Медведчука является частью политических и репрессий

18.05.2021 / 10:56
Сообщая об обвинении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене, европейская редакция «Радио Свобода» называет происходящее актом политических преследований.

В опубликованном материале уточняется, что в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» считают расследование дела о государственной измене и обыск у политика дома актами «мести и репрессий» со стороны правительства.

«Такие действия властей являются открытой и циничной политической расправой с оппозиционным политиком», – заявили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», – приводит слова ОПЗЖ «Радио Свобода», уточняя, что Виктор Медведчук является лидером крупнейшей оппозиционной фракции в украинском парламенте.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.

Медведчук, Радио Свобода
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