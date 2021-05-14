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В УПЦ заявили, что антиканонические действия Фанара угрожают всем Поместным Церквям

14.05.2021 / 13:15
В УПЦ заявили, что антиканонические действия Фанара угрожают всем Поместным Церквям
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка подчеркнул, что единоличное принятие решения относительно украинского церковного раскола Патриархом Варфоломеем свидетельствует о его отношении к Поместным Православным Церквям

Действия Константинопольского Патриарха в отношении Украины - беспрецедентный пример нарушения канонических и нравственных норм, который несет опасность всему Православию.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев) заявил в интервью, опубликованном на сайте Сербской Православной Церкви.

«Представители Фанара, и я полагаю, это очевидно для всех, руководствовались своими личными, властолюбивыми желаниями. Все понимают, что сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентных попыток Фанара построить церковное устройство таким образом, чтобы на вершине, с какими-то чрезмерными полномочиями, был глава Константинопольского Патриархата. И, безусловно, это полностью противоречит изначальному, древнему, традиционному и соборному принципу, осуществляемому в Церкви на уровне Вселенских и Поместных Соборов», - отметил епископ Сильвестр.

Владыка подчеркнул, что единоличное принятие решения относительно украинского церковного раскола Патриархом Варфоломеем свидетельствует о его отношении к Поместным Православным Церквям.

«Патриарх Варфоломей в единоличном варианте по отношению к Украине решил этот вопрос, не согласовав его не только с Русской Православной Церковью, но и с другими Православными Церквами. Красноречивый пример: бывшего митрополита Филарета (Денисенко) много десятилетий признавали раскольником сами фанариоты, таковым его считали и все Поместные Церкви - не год и не два, а целыми десятилетиями. Прежде чем принимать какие-либо решения по Украине, Патриарх Варфоломей должен был узнать мнение Поместных Православных Церквей по данному вопросу. Своим решением Патриарх Варфоломей показал не только отношение к Украинской Православной Церкви, он, в принципе, показал свое отношение к Поместным Церквам и к вопросу церковного устройства», - объяснил ректор КДАиС.

Епископ Сильвестр напомнил, что еще в XIX веке ряд канонистов и историков РПЦ употребляли выражение «восточный папизм» по отношению к Патриарху Константинопольскому, но была надежда, что это явление не будет развиваться, а Константинопольский Патриарх не выйдет за «красные линии», за границы допустимого.

«Но именно Патриарх Варфоломей переступил эти границы. И сейчас православный церковный мир, к сожалению, находится в состоянии серьезного кризиса», - констатировал он.

Владыка Сильвестр отметил, что тот, кто согласится принять законность действий Фанара по отношению к Украине, должен понимать, что через пять-десять лет это может произойти и в отношении других Поместных Православных Церквей.

«Каждый человек, принадлежащий к той или иной Поместной Православной Церкви, должен поставить перед собой вопрос и честно на него ответить: что будет дальше с мировым Православием в случае, если Поместные Церкви признают законность действий патриарха Варфоломея? Если на этот вопрос ответить прямо и честно, то все поймут, в какой опасности находится Православная Церковь. Полагаю, что единственный вариант сопротивления действиям Фанара - это заявление Поместными Церквами своей позиции», - подытожил ректор Киевских духовных школ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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