Кличко отреагировал на обыски в КГГА: кошмарят киевскую власть

Об этом заявил Кличко на заседании Киевсовета 13 мая

Прямая речь: "В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты!

Ищут коррупцию?! Как молниеносно и массово нашлись какие-то "дела", которые не выдерживают никакой правовой критики. Я всегда акцентировал на том, что в нашей работе нулевая толерантность к коррупции.

На самом деле то, что происходит, – это давление на столичную власть и подавление местного самоуправления. Давление на меня лично".

Кличко напомнил, что за последние 2 дня обыски прошли в "Киевзеленстрое", в КП "Спецжилфонд", в "Киеавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений", "Киевгорсвете", а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.

Он добавил, что в 6 утра 13 мая "ворвались домой" к главному архитектору Киева. Также приходили домой к председателю исполкома партии "УДАР".

Кличко убежден, что обыски связаны с тем, что Киев изучает вопрос о введении исполкомов, "когда общество и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой".

Мэр Киева считает, что во власти "очень не хотят, чтобы Киевом руководил мэр, избранный киевлянами, а не назначенный центральной властью казачок", поэтому развернули грязную кампанию против него.

По словам Кличко, "этот "сериальчик" не улучшает имидж Украины как европейского государства, а (его – ред.) сценарий – очень непрофессиональный, который нужно корректировать".

Мэр столицы также добавил, что правоохранителям, которые выполняют "преступные приказы", ​​рано или поздно придется отвечать по закону.

А тем, кто хочет его "так сказать, "потренировать"", заявил, что "тренировался, еще когда они в школу ходили", поэтому находится "в отличной форме".

Напомним, с 11 мая в структурах, что подчиняются КГГА, прокуратура и фискалы проводят обыски. Так, 11 мая правоохранители пришли в "Киевзеленстрой".

12 мая стало известно, что Киевская городская прокуратура и фискалы проводят обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков.

Кроме этого, обыски проводили в офисах коммунального предприятия Спецжилфонд и подрядных фирмах.

Также в рамках расследования финансовых махинаций на 12 млн грн на освещении в столице – прошли обыски в офисах подрядных предприятий. Схему "отката", по данным следствия, организовали по предварительному сговору с должностными лицами КП "Киевгорсвет". В тот же день обыски провели и в "Киевавтодоре".

По результатам проведенных 12 мая обысков сообщили о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам департамента социальной политики КГГА.

Источник