Епископ УПЦ считает, что украинским властям в вопросе о гендерном равенстве нужно остаться на стороне христианских ценностей

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17:51
В масштабной перестрелке в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека
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17:52
В США вакцинировали более 40% взрослых
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16:48
Меркель рассказала о своих планах после отставки
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11:46
В мире две недели подряд наблюдается рекордный прирост новых случаев COVID
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17:59
В Афганистане из-за наводнений погибли 14 человек
- 17:51
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13:20
Состояние Ахметова выросло почти втрое за год, Порошенко выбыл из тройки самых богатых – Forbes
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11:47
МВФ по-прежнему ожидает больше прогресса от Украины для выделения транша
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15:46
Кабмин обязал граждан подавать декларацию о доходах и расходах при оформлении заявки на субсидию
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13:20
Расследование действий эксперта по делу "трубы Медведчука" завершено – НАБУ
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12:49
Общий фонд госбюджета Украины в апреле-2021 сведен с профицитом 4,2 млрд грн, дефицит за 4-мес.-2021 – 29,4 млрд грн – Минфин
- 13:20
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В Киеве в честь Героев Небесной сотни расцвели 100 тысяч тюльпанов05.05.2021 / 08:37Последние новости рубрики
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09:51
На Черкасчине на взятке "погорело" руководство регионального отделения Фонда госимущества
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11:38
Взятка за разрешение работать во время карантина: задержан замначальника райуправления полиции Киева
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08:08
Во Франции добровольцы ради эксперимента 40 дней сидели в пещере без телефонов и часов
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12:20
В Припяти к годовщине Чернобыльской катастрофы откроют выставку техники
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09:08
В Стамбуле высадили 8 миллионов тюльпанов
- 09:51
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