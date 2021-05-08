Епископ УПЦ считает, что украинским властям в вопросе о гендерном равенстве нужно остаться на стороне христианских ценностей

Украинским властям необходимо брать пример с Польши и Венгрии, которые напомнили европейским коллегам, что в природе существуют только два пола - мужской и женский.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале, комментируя сообщение СМИ о том, что Польша и Венгрия добились исключения фразы «гендерное равенство» из проекта декларации, которую ЕС должен опубликовать по итогам саммита лидеров блока.

«В ранней версии проекта было сказано, что ЕС будет способствовать «гендерному равенству». Однако, в более поздней версии говорится: «Мы будем увеличивать усилия по борьбе с дискриминацией и активно работать над сокращением гендерного разрыва...и продвижения равенства».

Представитель польской стороны отметил, что «Польша всегда подчеркивает насколько важна правовая ясность», а «в Договоре о Европейском Союзе очень четко речь идет не о гендерном равенстве, а о равенстве между женщинами и мужчинами», - сказал епископ Виктор.

По его словами, Польша и Венгрия в очередной раз продемонстрировали, что остаются на стороне традиционных для стран Евросоюза христианских ценностей.

«Кроме того, польские дипломаты указали своим коллегам, ратующим за «гендерное равенство», на проблему, связанную с правовым аспектом вопроса. Ведь по сути, «гендерное равенство» – это очень размытая категория, которая в правовом поле может использоваться в качестве манипулятивного элемента», - отметил владыка.

Архиерей подчеркнул, что самое главное, Польша и Венгрия напомнили европейским коллегам, что в природе существуют только два пола - мужской и женский, «а значит и правовые документы должны учитывать этот факт.

«В Европе еще есть здоровые общественные силы, которые могут хоть как-то противостоять тому продвижению «гендерного равенства», которое мы наблюдаем в последнее время. Было бы очень хорошо, если бы этих сил становилось всё больше. А нашим украинским властям в этом вопросе стоит брать пример с двух соседних нам стран», - подытожил епископ Виктор.