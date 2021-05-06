Расследование действий эксперта по делу "трубы Медведчука" завершено – НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что материалы следствия для ознакомления были открыты подозреваемой 1 мая 2021 года. Ее действия квалифицированы по ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 УК Украины (злоупотребление служебными полномочиями как лицом, предоставляющим услуги эксперта и в составлении ложного заключения эксперта в суде).

По данным следствия, бывшая заместитель директора ГП "УкрГИАП" составила заведомо недостоверное заключение, послужившее основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровенской области, который в августе 2017 отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" за государством.

Детективы установили, что экспертка сознательно выложила выводы в интересах "ПрикарпатЗападтранс".

"Таким образом ООО "ПрикарпатЗападтранс" на основании судебного решения, базировалось на заведомо ложном заключении эксперта, безосновательно получило в собственность часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которое имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение", - добавили в НАБУ.

Справка: трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина.

Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали

По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

Напоминаем: в феврале НАБУ и САП сообщили о подозрении экспертке, из-за заключения которой часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" перешла к связанной с Медведчуком компании "ПрикарпатЗападтранс".

Агентство по розыску и управления активами по результатам конкурса выбрало управляющим части нефтепровода "Самара – Западное направление" дочку "Нафтогаза" - "Укртранснафту".

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

В 2015 году российская "Транснефть" заявила о продаже "ПрикарпатЗападтранс". Сейчас среди владельцев указано немца Анатолия Шефера, который связан с окружением Виктора Медведчука, а также компанию Интернешнл Трейдинг партнерс АГ. Третьим владельцем является "Нефтебитумный завод", который в 2019 году приобрел контрольный пакет акций в уставном капитале "Прикарпатзагадтранс". Компанией владеет белорусский бизнесмен Микалай Варабей.

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