Зарубежные СМИ: Накладывая санкции на Медведчука, Зеленский пытается торговать антироссийской позицией на Западе

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Бывший британский разведчик составил на Трампа еще одно "досье" – СМИ
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COVID-19 в Европе: изменились лидеры по количеству новых случаев
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Энергетическое эмбарго, отключение от SWIFT: Европарламент предлагает наказания для РФ за новую агрессию
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Британия впервые применила закон Магнитского, введя санкции против 14 россиян
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Из конфискованных $1,5 миллиарда Януковича 87% составляла наличность - Енин
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Немецкие экологи подали иск против "Северного потока-2"
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Зеленский подписал закон о возобновлении выплаты "больничных"
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"Нафтогаз" должен усилить давление на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса продажи газа на границу Украина-РФ – Витренко
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Президент подписал закон от 3 декабря об урегулировании вопросов в ЖКХ и разблокировке тарифов ТКЭ
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