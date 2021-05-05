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На Волыни две общины УПЦ пострадавшие от рейдерства ПЦУ встретили Пасху в новых храмах

05.05.2021 / 12:30
На Волыни две общины УПЦ пострадавшие от рейдерства ПЦУ встретили Пасху в новых храмах
Источник: Центр информации УПЦ
Прихожане Михайловской общины УПЦ в селе Несвич Луцкого района Волынской области также встретили Пасху в новом храме, возведенном вместо отобранного представителями ПЦУ

На Волыни в селах Броница и Несвич общины УПЦ, которые лишились своих храмов из-за рейдерства ПЦУ, встретили Пасху в новых храмах.

Как сообщает Центр информации УПЦ, фотографии первой пасхальной литургии в новом храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» в селе Броница опубликовал в Facebook настоятель общины священник Назарий Приймак.

После рейдерской атаки представителей ПЦУ, захвативших 21 февраля 2019 года церковь Рождества Иоанна Предтечи селе Броница Камень-Каширского района Волынской области, изгнанная из своего храма община канонической Церкви в течение двух лет собиралась на богослужения в приспособленном помещении. Чин закладки нового храма совершили 8 ноября 2020 года, а уже 27 марта 2021 года в Бронице освятили и установили купольные кресты храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», который местная община канонической Церкви построила вместо захваченного.

Прихожане Михайловской общины УПЦ в селе Несвич Луцкого района Волынской области также встретили Пасху в новом храме, возведенном вместо отобранного представителями ПЦУ. Фотографии богослужения на Пасху опубликовал в Facebook настоятель общины протоиерей Николай Ковальчук. В храме необходимо провести еще немало строительных работ, однако прихожане уже собираются там на богослужения.

Как сообщалось, из-за рейдерских действий ПЦУ местная Михайловская община УПЦ утратила доступ к собственному храму с 4 марта 2019 года. Уже 18 марта распоряжением главы Волынской областной госадминистрации в пользу представителей ПЦУ перерегистрировали приход, а потом еще одним распоряжением передали храм, который является памятником архитектуры, в пользование новообразованной общины ПЦУ. Пострадавшая от рейдерства община Украинской Православной Церкви поначалу собиралась в церковном доме возле храма, однако людей оттеснили и от него. Долгое время оставшиеся верными канонической Церкви прихожане собирались на молитву в палатке, установленной возле храма, а с наступлением холодов односельчан пустила к себе в дом одна из прихожанок. Новый храм построен на частной территории.

Источник: Inpress.ua
рейдерский захват, УПЦ, волынская епархия, храм новый
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