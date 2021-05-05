Войти | Зарегистрироваться
13:53

среда,
05 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Сотрудничество Украины и Польши в пограничной инфраструктуре позволит увеличить товарооборот между странами – Шмыгаль

05.05.2021 / 12:17
Взаимное сотрудничество Киева и Варшавы в сфере развития пограничной инфраструктуры позволит эффективнее уничтожать контрабандные схемы и увеличить товарооборот между странами.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В своем сообщении, обнародованном в Фейсбуке, глава украинского правительства рассказал, что на прошлой неделе он провел встречу с вице-премьером Польши Ярославом Говиным.

"Для Украины стратегически важным является укрепление партнерских отношений с польскими соседями. В этом контексте обсудили вопросы региональной безопасности на фоне эскалации конфликта со стороны России. Польша предоставила нам действенную поддержку, за что поблагодарил лично", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что в ходе встречи стороны также обсудили развитие пограничной инфраструктуры.

"Взаимное сотрудничество в этом направлении позволит увеличивать товарооборот между странами, уничтожать контрабандные схемы и обустроить как можно больше современных пунктов пропуска", - подчеркнул премьер.

Источник

товарооборот, Польша, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.