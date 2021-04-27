Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса - Рубан

Об этом речь шла в эфире канала " Украина 24".

По словам Рубана, новый штамм коронавируса попадет в Украину, когда украинцы начнут возвращаться из отпусков. Он прогнозирует, что "индийский" штамм попадет в Украину в конце мая.

"После праздников будет рост заболеваемости, но естественный, незначительный. Большая тревога, что в Индии и Турции фиксируется новый штамм, который будет у нас в конце мая, потому что люди вернутся из отпусков из этих стран. Он бушует в этих странах, большой показатель летальности и инфицирования",- сказал он.

Напомним, об "индийском" штамме коронавируса стало известно в начале апреля 2021 года. Этот штамм вируса имеет две мутации, которые помогают ему прикрепляться к клеткам человека. Этот штамм уже начали фиксировать в Европе, например в Италии и Британии.

Сейчас в Украине подтверждена циркуляция "британского" штамма коронавируса. Также на территории страны зафиксировали случай инфицирования "южноафриканским" штаммом коронавируса.

Профессор Сергей Дубров сообщил, что сегодня в Украине практически не осталось "уханского" штамма коронавируса.

Источник