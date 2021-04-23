Без Виктора Медведчука Украина не решит проблему конфликта на Донбассе – Романченко

Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» сказал политический аналитик Виталий Романченко.

«Давайте будем откровенными, без Медведчука проблему конфликта на Донбассе Украине не решить. Он единственный человек со всего политикума, мнение которого было последовательным с самого начала до конца. Он не был, как флюгер, как некоторые из наших политиков, которые изменяют точку зрения в зависимости от того, являются ли они кандидатами в Президенты или уже занимают эту должность», – отметил эксперт, видимо, намекая на кардинально изменившуюся после выборов риторику Владимира Зеленского относительно Донбасса.

Политический аналитик напомнил, что у Виктора Медведчука уже есть достаточно успешный опыт ведения переговоров с представителями самопровозглашенных республик.

«Более того, вы не забывайте, именно ему в самые критические моменты поручались переговоры с другой стороной. И именно благодаря его личным связям с высшим руководством Российской Федерации, в частности с Путиным, удалось достичь определенных договоренностей», – сказал Виталий Романченко.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политсилой был разработан План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, и ОПЗЖ намерена в дальнейшем развивать инициативу межпарламентского диалога.

«Убежден, что привлечение парламентариев четырех стран «нормандской четверки» (а наш план поддержали не только парламентарии Франции, но и России, и Германии, и даже европарламентарии) способно сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки», – подчеркнул политик.