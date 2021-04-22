Войти | Зарегистрироваться
16:20

четверг,
22 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Украину на этой неделе должны прибыть 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca

22.04.2021 / 15:17
Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что в Украину должны прибыть 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Это должно произойти уже на этой неделе.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

"На этой неделе в Украину должны прибыть еще 367 тысяч доз вакцины от компании AstraZeneca. То есть общее количество уже поставленных вакцин до конца недели будет составлять более 1,1 млн доз. В мае мы ожидаем значительно большее количество вакцин", - подчеркнул премьер.

По словам Шмыгаля, прививочная кампания значительно ускорится.

Напомним, в Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке. Поставка этого препарата ожидается уже в четверг, 22 апреля.

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса второй дозой препарата Covishield производства AstraZeneca состоится через 12 недель после первой. То есть вакцинировать второй дозой начнут после 18 мая.

Источник

вакцина, AstraZeneca
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.