Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: расслабляться рано

Об этом он заявил на брифинге 21 апреля.

По его словам, уменьшилось количество новых случаев коронавируса и немного уменьшилось количество больных, нуждающихся в госпитализации.

"Однако, врачи говорят, что в больницы попадают больные с тяжелым течением болезни, поэтому расслабляться рано", - заявил он.

Отметим, в Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса - 12 162 новых заражения за сутки. Самое большое число новых случаев в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

Напомним, несмотря на локдаун в Киеве, народный депутат устроил вечеринку в отеле на Подоле. За нарушение карантина уже возбуждено уголовное дело.

После того министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что подпольные празднования и работа учреждений на время карантина в Украине недопустимы.

Ранее сообщалось, что в Киеве закрыли два ресторана за нарушения карантина.

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