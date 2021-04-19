Соратники Медведчука продемонстрировали, что умеют бороться против репрессий правовыми методами, - Васильковский об освобождении Дудкина

Об этом в своей колонке для издания «Капитал», посвященной освобождению из СИЗО военного эксперта Юрия Дудкина, написал политический обозреватель Николай Васильковский.

«Итак, 15 апреля военный и политический эксперт Юрий Дудкин вышел на свободу после полутора месяцев в СИЗО СБУ, расположенном в Аскольдовом переулке в Киеве», - сообщил журналист.

В то же время, уверен Васильковский, Дудкина фактически спасли народные депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь», председателем политсовета которой является Виктор Медведчук.

«Вместе с тем, если бы эксперта не поддержала группа народных депутатов от оппозиции, неизвестно, сколько времени ему пришлось бы провести за решеткой. Фактически Дудкина спасли соратники Виктора Медведчука из «Оппозиционной платформы - За жизнь», которые нашли ему классного адвоката, ходили на суды и всячески поддерживали в неволе. Оппозиционеры добились, чтобы суд разрешил выпустить Дудкина из СИЗО под залог, а затем сами собрали и внесли необходимые 2 000 000 гривен», - подчеркнул журналист.

Васильковский напомнил, что в последний раз подобная попытка свести счеты с неугодными политическими экспертами наблюдалась в 2016 году. Тогда Яценюк и его соратники решили запустить «дело политологов», чтобы обвинить экспертов в низких рейтингах «Народного фронта».

«И тогда Яценюк, Турчинов и прочие «фронтовики» решили, что виноват не Яценюк, который на Майдане обещал «європейські стандарти життя», а после захвата власти погрузил украинцев в экономический ад, а политологи и другие эксперты, посмевшие критиковать «молодого премьера». Для этого и было решено провести показательное «дело политологов» - разоблачить, арестовать и осудить группу экспертов, обвинив их в том, будто они чернили «светлый образ» Яценюка и «Народного фронта», действуя, понятное дело, по заказу Кремля. Впрочем, вся эта затея закончилась, едва начавшись, потому что информация просочилась в прессу и конгениальный план Яценюка-Турчинова разоблачили. Как мы помним, ни Яценюка, ни «Народный фронт» это не спасло, они отправились на обочину политической жизни», - напомнил журналист.

Как пояснил Васильковский, «в итоге «яценюки» «кинули подлянку» и действующему президенту Порошенко. Ведь если Яценюку и компании терять было уже нечего, имея рейтинг меньше 1%, то «дело политологов» настроило часть экспертов против действующей власти. Вот почему история Дудкина, если перефразировать Антуана де ла Мерта, («Это хуже, чем преступление, это ошибка») - это хуже, чем преступление, это глупость».

В связи с этим Васильковский посоветовал Зеленскому & Co вспомнить, кто посоветовал начать «маленькую победоносную войну» против экспертов и политологов, «потому что этот «советчик» по факту посоветовал наступить на грабли».

«В результате, даже проплаченные блогеры и эксперты теперь эту власть боятся и ненавидят. И «дело Дудкина» еще долго будут вспоминать Зеленскому, подчеркивая, что это пример политических репрессий против оппозиции - как и запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, лишение лицензии канала «Киевская Русь», отключение «по беспределу» «Первого Независимого» через час после начала вещания, санкции против первых лиц оппозиции в нарушение законов Украины», - перечислил журналист.

В то же время, по мнению Васильковского, соратники Виктора Медведчука из ОПЗЖ показали, что способны законными методами бороться против репрессий.

«А соратники Медведчука на деле продемонстрировали, что умеют бороться против репрессий со стороны власти, причем действуя правовыми методами», - заключил политический обозреватель Николай Васильковский.