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В Черкасской епархии УПЦ передали церковную утварь малоимущим приходам

16.04.2021 / 14:02
В Черкасской епархии УПЦ передали церковную утварь малоимущим приходам
Источник: Центр информации УПЦ
Комплекты необходимой утвари и книг были собраны согласно пожеланиям этих приходов

В Черкассах архиепископ Феодосий передал церковную утварь отдаленным малоимущим приходам Черкасской епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, архиерей встретился с настоятелями приходов, которые испытывают материальные трудности, и передал священникам очередную партию церковной утвари и богослужебной литературы, необходимых для совершения богослужений.

Настоятелям отдаленных малоимущих приходов передали Евхаристические наборы, напрестольные кресты и лампады, облачения, Дарохранительницы, кадило и прочее. Комплекты необходимой утвари и книг были собраны согласно пожеланиям этих приходов.

По благословению архиепископа Феодосия в Черкасской епархии начато изучение материального положения отдалённых приходов с целью полностью укомплектовать все храмы материально необеспеченных религиозных общин необходимой для богослужений литературой и утварью.

Как сообщалось ранее, управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) передал настоятелям захваченных храмов Ровенской и Полесской епархий церковную утварь для богослужений.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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