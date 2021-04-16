В армии США считают, что Украина может отбить атаку России "со временем"

Об этом свидетельствует стенограмма слушаний в Сенате США относительно оборонного бюджета в переводе "Голоса Америки"

1 апреля американское командование в Европе повысило уровень угрозы в Украине со статуса "возможного" кризиса до "потенциально неизбежного".

13 апреля сенаторы провели слушания с командующими американских войск в Европе на тему финансирование армии на следующий год – и значительную часть вопросов посвятили наращиванию российских войск в восточной Украине и в Крыму.

Среди прочего, американских законодателей интересовало, насколько реальна угроза российского вторжения в Украину и готовы ли украинские войска дать отпор россиянам.

Сенатор Ангус Кинг спросил у командующего американских войск в Европе Тода Уолтерса, действительно ли вторжение в восточную Украину уже не остановить и есть ли у украинцев достаточно оружия, тренировок и сил, чтобы остановить попытку такой аннексии.

Уолтерс ответил: "Нас это очень волнует. И в Украине, и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение произойдет, они сейчас в лучшей своей позиции. И речь идет не только об их войске, но и о войсках их партнеров в регионе".

На вопрос Кинга, смогут ли, по мнению генерала, украинцы отразить вторжение россиян, если оно начнется на следующей неделе, Уолтерс ответил: "Думаю, со временем, это точно".

Сенатор Кинг сказал, что ему действия России напоминают 1939 год, когда немцы говорили, что они освобождают немецкоязычных граждан. Но Уолтерс заверил, что украинцы преданы государству Украина и не воспринимают от России "освобождения" русскоязычных людей на своей территории.

Сенатор Джин Шагин спросила, готовится ли Россия к атаке. Уолтерс ответил, что действия России поделили на четыре категории, но об этом лучше говорить на закрытом слушании.

Прямая речь Уолтерса: "Что я могу сказать публично – это то, что имеет место существенное накопление российских военных сухопутных, воздушных и морских сил, и их масштабы, размеры вызывают чрезвычайное волнение. Они отражают масштабы, размеры войск, применявшихся в 2014 году.

Мы остаемся очень и очень бдительными, рассматриваем как можно больше вариантов реагирования, и очевидно, очень обеспокоены".

Сайт defense.gov также дает такую цитату Уолтерса о роли НАТО в обеспечении мира в Европе: "Мы сдерживаем (Россию – ред.) – и, если сдерживание не удается, мы готовы ответить на агрессию полным весом трансатлантического союза".

Напомним: 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.

Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ. Североатлантический альянс предостерег Россию от эскалации ситуации в Украине, выразив ей поддержку.

Украина подняла тему получения плана действий относительно членства в НАТО. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО приведет к "необратимым последствиям" для украинской государственности и эскалации на Донбассе.

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