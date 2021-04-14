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На Буковине община УПЦ предложила способ решения конфликта с ПЦУ

14.04.2021 / 11:34
На Буковине община УПЦ предложила способ решения конфликта с ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
На встрече с главой ОТГ присутствовали представители ПЦУ и правоохранительных органов

В Черновицкой области, в селе Михальча прихожане Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви призвали активистов ПЦУ строить новый храм, землю для которого готовы выделить местные власти.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу церковной общины в Фейсбук, такое предложение верующие озвучили на встрече с председателем Каменской ОТГ, который высказал готовность выделить землю для стройки.

На встрече с главой ОТГ присутствовали представители ПЦУ и правоохранительных органов.

Кассир Свято-Успенского храма УПЦ рассказал о том, как в течение последних двух лет представители ПЦУ выбивали тараном двери храма, организовывали вооруженные групповые нападения и совершали другие преступные действия.

Глава ОТГ предложил выделить землю для строительства нового храма любой стороне. В связи с этим община УПЦ, которая на законных основаниях является пользователем Свято-Успенского храма, призвала активистов ПЦУ согласиться на предложение властей.

«Неоднократно представители ПЦУ отмечали, что у нас правовое государство, так действуйте законным способом, не крушите храм…Вы афишируете, что вас большинство. Если вас действительно столько, сколько вы заявляете, то для вас не будет проблемой построить новый, красивый храм для вашей, как вы себя называете, молодой религиозной общины», - призвали представители церковной общины УПЦ.

По их словам, ПЦУ владеют часовней святого Георгия Победоносца в центре села Михальча и «в то время, когда они прибедняются, что вынуждены служить в палатке, часовня пустует».

Как сообщалось ранее, храм УПЦ в Михальче пережил четыре попытки захвата, две из них были наиболее ожесточенными.

В 2019 году сторонники ПЦУ тараном выломали старинные двери храма, а в 2020 году более сотни молодых людей в масках с палками и слезоточивым газом, кастетами и другими орудиями, топором разломали двери притвора.

Верующие Украинской Православной Церкви два года продолжают круглосуточно защищать свой храм от посягательств ПЦУ, организовано круглосуточное дежурство, под храмом дежурит полиция.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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