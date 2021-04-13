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В ЕС призывают РФ удержаться от любых шагов, которые могут привести к ухудшению ситуации на Донбассе - Стано

13.04.2021 / 13:54
В Европейском Союзе надеются, что ухудшившаяся на востоке Украины ситуация по причине движения российских войск вблизи украинской границы не перерастет в конфликт и призывают российские власти выполнить Минские договоренности.

Об этом 12 апреля в Брюсселе, комментируя ухудшение ситуации в сфере безопасности на востоке Украины, сообщил представитель европейской дипломатической службы Питер Стано.

"Мы надеемся, что эскалации не будет и не будет конфликта. Это будет действительно неприемлемо. Все контакты и дипломатические усилия, которые продолжаются сейчас, направлены на то, чтобы это предотвратить", - сказал он.

Стано проинформировал, что украинский вопрос будет на повестке дня предстоящего заседания министров иностранных дел, которое пройдет в формате видеоконференции в следующий понедельник, 19 апреля.

"ЕС, его государства-члены и институции очень пристально, с серьезной обеспокоенностью следят за ухудшением ситуации в сфере безопасности на восточной Украине, за передвижением российских войск вблизи украинской границы и также в незаконно аннексированном Крыму. ЕС несколько раз призывал посредством Высокого представителя и отдельных лидеров государств-членов снять напряжение, мы подчеркивали, что полное выполнение Минских договоренностей является единственным путем вперед и гарантией политического и мирного разрешения конфликта на востоке Украины", - детализировал представитель европейской дипломатии.

В этом контексте Стано отметил, что в ЕС приветствуют "усилия и важные шаги, которые делает Украина и президент Зеленский". "Мы призываем российские власти удержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации и приложить усилия, чтобы выполнить Минские договоренности", - заявил он.

Источник

ЕС, РФ
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