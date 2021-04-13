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Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России

13.04.2021 / 11:19
Страны Балтии впервые в истории полностью отказались от электроэнергии из России. Такие решение они приняли на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России на два дня (8 и 11 апреля). В это время Беларусь отключила линии электропередачи с Литвой.

В Минэнерго РФ сообщили, что отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой не оказало влияния на работу российской энергосистемы.

В эти дни в России из-за прекращения экспортных поставок упали спрос и цены на электроэнергию, в Прибалтике цены, наоборот, выросли.

Власти стран Балтии в 2019 году приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Беларуси и подключиться к сетям Евросоюза к 2025 году.

Напомним, Литва призвала Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС. Она призвала украинцев поддержать ее в этом вопросе.

Ранее Литва направила ноту протеста Беларуси и попросила объяснить ситуацию с БелАЭС.

Как известно, в начале ноября в энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС.

После этого МИД Литвы направило Белоруси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции.

Источник

электроэнергия, Балтия
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