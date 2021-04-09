У Витренко отреагировали на слухи о заявлении на увольнение

Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики.

"И.о. министра энергетики Юрий Витренко находился с визитом в Дохе, столице Катара... Витренко с другими членами украинской делегации остался 6 апреля в Дохе для проведения рабочих встреч по итогам визита главы государства, после чего вчера вернулся в Киев", – говорится в сообщении.

По словам и.о. министра, "слухи о нарекания со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики носят манипулятивный характер".

"Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента, который запланирован на ближайшие дни", – цитируется Витренко в сообщении.

Напоминаем: 7 апреля источники Экономической правды сообщили, что Витренко написал заявление об отставке.

По словам источников, он вывез личные вещи из министерства еще 2 недели назад.

Другой источник из окружения Витренко заявил, что тот начал говорить о своем уходе еще около двух недель назад.

Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление.

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