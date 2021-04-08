Служебное производство в отношении детективов НАБУ открывают избирательно

Об этом сообщает телеграмм-канал "Под мантией".

"Часто наши соросята вопят о том, как плохо осуществляет дисциплинарное производство Высший совет правосудия (ВСП). Покрывает "недоброчесных". (Правда, не таких, как Салай, за этого много просителей). Но слышали ли вы хоть раз от них хотя бы одно возмущение по поводу фактического отсутствия дисциплинарного производства в случае нарушений закона дефективами НАБУ или про избирательный подход в этом вопросе?.." - задаются вопросом авторы поста.

Они подчеркивают, что "вопрос начинать или нет служебное расследование в отношении того или иного детектива решает единолично наш зашквареный коррупционер Артем Сытник, который, как правило, тупо покрывает тех, кто выполняет его или его кума Калужинского - что в принципе тождественно, - незаконные указание".

"И, как правило, служебные расследования проводят лишь в отношении неугодных детективов, которые отказываются выполнять незаконные указания зашквареного руководства НАБУ. Вспомните истории детектива Боглова, к которому для провокации Сытник засылал агента Шевченко, потому что тот отказался делать НСРД в отношении покойного Тараса Кутового, или Кареева, который докладывал про сливы и незаконные действия сотрудников НАБУ, типа Новикова", - говорится в сообщении.

"Но соросня упорно молчит об этом. А самое интересное то, что не существует механизма привлечения к дисциплинарной ответственности самого директора НАБУ. И если руководителя САП к такой ответственности привлечь можно, то директора НАБУ – нет. Как тебе такое, Илон Маск?.." - отмечают судьи.

"Ждем пост от наших «светочей справедливости» Маселко и Шабунина о том, как руководство НАБУ покрывает недоброчесных сотрудников. И как надо вычищать этот гадюшник. Но чувствуем, что, как всегда, не дождемся. Ведь они очень заняты – разгоняют зраду и делают перепосты всяких манипуляций и картинок от НАБУ", - подытожили они.