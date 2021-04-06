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УПЦ к празднику Благовещения разместила скворечники в столичных парках

06.04.2021 / 17:08
УПЦ к празднику Благовещения разместила скворечники в столичных парках
Источник: Центр информации УПЦ
Скворечники разместят на Певческом поле, в парке Славы, возле храма Спаса на Берестове, и в парке около памятника основателям Киева

В Киеве Украинская Православная Церковь инициировала акцию ко дню Благовещения - в столичных парках разместили десятки скворечников для птиц.

Как сообщает Центр информации УПЦ, скворечники сделали прихожане и студенты Киевских духовных школ.

«К празднику Благовещения, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, мы устанавливаем скворечники в парках Киева», - рассказал иеромонах Мелетий (Завадский) эконом Киевской духовной академии и семинарии.

Скворечники разместят на Певческом поле, в парке Славы, возле храма Спаса на Берестове, и в парке около памятника основателям Киева.

Иеромонах Мелетий призвал верующих и всех киевлян присоединяться к экологическим инициативам УПЦ и сохранять природу родного города и страны.

«Мы проводим акцию к празднику Благовещения, к началу весны. Просим поддержать природу, призываем сохранять чистоту в парках, флору и фауну столицы», - отметил эконом Киевских духовных школ.

По словам иеромонаха Мелетия, весенняя акция станет традиционной, ведь экологическая ситуация в стране «зависит от каждого из нас - от граждан Украины».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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