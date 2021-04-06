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Россия и США ведут контакты по Украине на высоком уровне. Обсуждают Донбасс

06.04.2021 / 14:21
Российская Федерация и США ведут контакты по Украине на высоком уровне. В частности, обсуждают ситуацию на Донбассе и последнюю эскалацию.

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает "РИА Новости".

"Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне", - отметил он.

По его словам, Вашингтон выразил Москве озабоченность по поводу очередной эскалации конфликта на Донбассе, на что "мы им в ответ сказали, что эта озабоченность беспочвенна".

Рябков, комментируя стягивание российских войск к границе Украины, подчеркнул, что российская армия осуществляет на своей территории те мероприятия, которые считает нужными.

"И какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем", - добавил Рябков.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стягивание войск якобы не представляет никакой угрозы для Украины.

Он также заявил, что сегодня на Донбассе начинаются неконтролируемые перестрелки на линии разграничения.

Источник

США, Россия, Донбасс
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