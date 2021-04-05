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В ОП готовят законопроекты об уголовной ответственности за контрабанду - Данилов

05.04.2021 / 15:16
Президент Владимир Зеленский в ближайшее время внести в парламент законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за контрабанду.

Об этом заявил серетарем Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"В ближайшее время Президент Украины внесет изменения (законопроекты - ред.) В шесть законодательных актов нашей страны, которыми будет возобновлено уголовную ответственность за любую контрабанду", - сказал он.

Данилов отметил, что сейчас в Украине наблюдается ситуация с контрабанбою, поскольку ранее народные депутаты "вообще сняли всякую ответственность за то, что люди занимаются контрабандой".

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам заседания СНБО 2 апреля впервые в истории Украины введены персональные санкции в отношении лиц, возглавляющих так называемую топдесятку украинских контрабандистов. Он отметил, что по расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривень, которые недополучил государственный бюджет.

Также сообщалось, что после заседания Совета национальной безопасности и обороны более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых - руководители таможен и таможенных постов, были отстранены от выполнения своих должностных обязанностей.

Источник

контрабанда, Данилов, уголовная ответсвенность
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