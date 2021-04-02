Митрополит Климент заявил о системных нарушениях прав верующих УПЦ

Игнорирование обращений верующих Украинской Православной Церкви свидетельствует о кризисе в сфере защиты прав и свобод человека в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) на пресс-конференции в «Украинских Новостях».

«Количество верующих, подписавших обращение к Президенту и властям - это свыше миллиона граждан. Если сопоставить их количество с количеством избирателей, принявших участие в президентских выборах в первом туре в 2019 году, то это пятая часть всех участников», - подчеркнул митрополит Климент.

По мнению владыки, власть, которая игнорирует миллионы обращений верующих с просьбой об отмене антицерковных законов - это неуважение к избирателям Украины, что «свидетельствует о серьезном кризисе в сфере фундаментальных свобод, которые Украина задекларировала как демократическое государство».

Митрополит Климент напомнил, что по всем епархиям УПЦ были подготовлены обращения, письма к президенту Украины, в Верховную Раду, и в Кабмин с требованием обратить внимание на системные нарушения Конституции, прав и свобод верующих граждан в результате антицерковных законопроектов.

«Мы наблюдаем ряд законодательных инициатив уже новой Рады, которые более грубо нарушают свободу совести и принципы правового государства», - добавил митрополит.

Он сообщил, что таких законопроектов около 10.

«Мы насчитали около 10 законопроектов, которые несут опасность для верующих УПЦ и их прав на религиозные убеждения. Эти законы нарушают права граждан независимо от религиозной конфессии», - заявил владыка Климент.

В УПЦ уверены, государственные органы, вмешиваясь во внутренние дела Церкви, навязывают свое понимание ее религиозной и иерархической структуры. Нарушаются положения Конституции Украины, которые исключают возможность установления особых требований к названию отдельных религиозных организаций и регламентирующих право каждого исповедовать любую религию. Из-за этого, религиозные общины УПЦ находятся под постоянным давлением между органами государственной власти и рейдерами. Их лишили возможности вносить изменения в учредительные документы, менять руководителей, открывать счета в банковских учреждениях, пользоваться услугами нотариусов, оформлять права на земельные участки под церковными сооружениями и прочее.

Как сообщалось ранее, 1 апреля после пресс-конференции в «Украинских новостях» более 100 верующих УПЦ - представителей захваченных храмов и духовенство - провели молебен на Владимирской горке и прошли Крестным ходом к Офису Президента Украины, чтобы передать более 1 млн подписей с требованием отменить действие ряда скандальных антицерковных законов.