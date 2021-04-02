Войти | Зарегистрироваться
13:03

пятница,
02 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Войска США пришли в полную боеготовность из-за событий на Донбассе – СМИ

02.04.2021 / 12:20
Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Об этом сообщают Politico и New York Times со ссылкой на американских военных чиновников, Liga.net

Дословно: "Пентагон насторожился тем, как Россия на этой неделе активизирует свою деятельность в Восточной Европе и Арктике, бросая новый вызов молодой администрации Байдена".

В частности, ответственный за оборону США генерал Глен Ван Херк отмечает всплеск российской агрессии и указывает на стремление Москвы "восстановить свое влияние на мировой арене".

Кроме того, как сообщается, на прошлой неделе Европейское командование американской армии в ответ на развертывание дополнительных российских войск повысило уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциального неминуемого кризиса" - самого высокого уровня.

При этом некоторые официальные лица считают, что Россия в основном бряцает оружием и на самом деле не намерена идти в бой. Другие, наоборот, полагают, что планы Путина туманны и операция, якобы направленная на проверку нового американского президента, может быстро перерасти "в нечто более зловещее".

Напомним: 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

По информации главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, в последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивают войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

Источник

войска, Донбасс, НАТО
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 апреля
1 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.