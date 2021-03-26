Минздрав обновил распределение карантинных зон, Киев и 10 областей - "красные"

Об этом сообщает Минздрав.

Согласно им, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская, Черновицкая области.

В оранжевой - 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 19 регионах - в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Так, при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель по состоянию на 24 марта составляет 110,7.

Самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой - 131 на 100 тыс. населения, Житомирской - 115,8 и Хмельницкой - 114,7 областях.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 24 марта в Киеве - 78,2%, Житомирской - 70%, Николаевской - 66,3%, Киевской - 69,2% областях (при определенном показателе 65%).

Напомним, Кабинет Министров установил индикаторы, по которым местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС могут вводить дополнительные ограничения в оранжевой зоне эпидемической опасности.

Согласно документу, основанием для внедрения дополнительных ограничений определены следующие признаки: количество выявленных новых случаев COVID-19 в течение последних 7 дней на территории отдельной территориальной громады превышает 70; количество выявленных новых случаев COVID-19 в течение последних 7 дней превышает количество случаев за аналогичный период на 50% и более.

17 февраля Кабинет Министров принял постановление об установлении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, установлены 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.

Зеленый уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения. Он устанавливается одновременно на всей территории Украины, если: 1) заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины менее 50% эпидемического порога; 2) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - менее 5%.

Желтый уровень действует как базовый на уровне всей страны. Устанавливается на уровне регионов.

Оранжевый - предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Устанавливается на уровне регионов, если превышен хотя бы один показатель: заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог; загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%; количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - меньше 300; количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - более 60; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%; рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Красный уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателей. Он определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов. Решение Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через два дня с даты его опубликования. Решение об отмене красного уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.

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