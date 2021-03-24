На Буковине издали книгу проповедей Блаженнейшего Митрополита Онуфрия

В Черновицкой области издали третий том сборника проповедей и цитат Предстоятеля Украинской Православной Церкви «Дар Божьей любви. Слова, послания, ответы».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, первые два тома сборника «Дар Божьей любви» были изданы в 2019 и 2020 годах.

В книге собраны слова и ответы на вопросы Предстоятеля УПЦ, касающихся различных аспектов духовного и общественной жизни, которые были размещены в средствах массовой информации в период 2018-2019 годов и послания с 1993 по 2019 год. Отмечается, что для большей актуализации материалы в книге размещены в обратном хронологическом порядке.

Текст переведен согласно требованиям конфессионального стиля с целью более полной передачи духовной сути высказанных мыслей Блаженнейшего. Сборник уже сейчас можно купить на складе-магазине Черновицко-Буковинской епархии и в Свято-Введенском женском монастыре в Черновцах.