В Верховную Раду проходят пять партий, "Оппозиционная платформа – За жизнь" лидирует с большим отрывом, – опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного 16–19 марта 2021 года компанией RTS (Роботизированные Телесистемы).

Так, по данным опроса, новый состав парламента выглядел бы так:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 23,3 %

"Европейская солидарность" – 19,9 %

"Слуга народа" – 17,1 %

ВО "Батькивщина" – 9,6 %.

"Партия Шария" – 5,0 %.

Рейтинг других партий распределился следующим образом:

"Сила и честь" – 4,4 %

"Радикальная партия Олега Ляшко" – 3,4 %

"Украинская стратегия Гройсмана" – 2,1 %

УДАР – 1,7 %

"Голос" – 1,7 %

"За майбутне" – 1,5 %

"Объединение "Самопомич" – 1,4 %

ВО "Свобода" – 1,3 %

"Гражданская позиция" – 1,4 %

"Оппозиционный блок" – 1,0 %

"Национальный корпус" – 0,9 %

"Народный фронт" – 0,6 %.

В президентском опросе в первую тройку вошли нынешний Президент Владимир Зеленский – 22,5 %, экс-президент Петр Порошенко – 20,1 % и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко – 11,1 %.

Отвечая на вопрос, справилась ли нынешняя власть с вакцинацией населения от COVID-19 или этот процесс провален, 67,8 % опрошенных ответили, что власть не справляется. 21,0 % – затруднились с ответом, и только 11,2 % уверены, что чиновники справляются с этим процессом.

При этом 75,8 % респондентов считают, что вакцинация провалена из-за непрофессионализма власти и влиянием политики на выбор вакцины.

Также в соцопросе был пункт о том, как закрытие оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK повлияет на репутацию украинской власти в мире. Более половины опрошенных – 58,1 % ответили, что репутация ухудшится. 12,8 % считают, что репутация улучшится, и 17,1 % – что останется без изменений.

Компания RTS (Роботизированные Телесистемы) провела социологический опрос 16–19 марта 2021 года. Всего было опрошено 3 тысячи респондентов по всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий. Метод опроса– телефонные интервью. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,9 %.