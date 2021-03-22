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В Верховную Раду проходят пять партий, "Оппозиционная платформа – За жизнь" лидирует с большим отрывом, – опрос

22.03.2021 / 19:04
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду Украины прошли бы пять партий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного 16–19 марта 2021 года компанией RTS (Роботизированные Телесистемы).

Так, по данным опроса, новый состав парламента выглядел бы так:

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 23,3 %
  • "Европейская солидарность" – 19,9 %
  • "Слуга народа" – 17,1 %
  • ВО "Батькивщина" – 9,6 %.
  • "Партия Шария" – 5,0 %.

Рейтинг других партий распределился следующим образом:

  • "Сила и честь" – 4,4 %
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" – 3,4 %
  • "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,1 %
  • УДАР – 1,7 %
  • "Голос" – 1,7 %
  • "За майбутне" – 1,5 %
  • "Объединение "Самопомич" – 1,4 %
  • ВО "Свобода" – 1,3 %
  • "Гражданская позиция" – 1,4 %
  • "Оппозиционный блок" – 1,0 %
  • "Национальный корпус" – 0,9 %
  • "Народный фронт" – 0,6 %.

В президентском опросе в первую тройку вошли нынешний Президент Владимир Зеленский – 22,5 %, экс-президент Петр Порошенко – 20,1 % и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко – 11,1 %.

Отвечая на вопрос, справилась ли нынешняя власть с вакцинацией населения от COVID-19 или этот процесс провален, 67,8 % опрошенных ответили, что власть не справляется. 21,0 % – затруднились с ответом, и только 11,2 % уверены, что чиновники справляются с этим процессом.

При этом 75,8 % респондентов считают, что вакцинация провалена из-за непрофессионализма власти и влиянием политики на выбор вакцины.

Также в соцопросе был пункт о том, как закрытие оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK повлияет на репутацию украинской власти в мире. Более половины опрошенных – 58,1 % ответили, что репутация ухудшится. 12,8 % считают, что репутация улучшится, и 17,1 % – что останется без изменений.

Компания RTS (Роботизированные Телесистемы) провела социологический опрос 16–19 марта 2021 года. Всего было опрошено 3 тысячи респондентов по всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий. Метод опроса– телефонные интервью. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,9 %.

выборы, опрос, рейтинг, ОПЗЖ
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