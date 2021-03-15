Человек, называющий себя представителем шахтеров «ДНР», назвал ложью информацию о забастовках, - СМИ

Об этом в своем видеообращении на Youtube заявил некий Александр Васьковский, который называет себя представителем «Независимого профсоюза шахтеров ДНР». Он также обвинил представителей украинской промышленности, покупающих уголь в так называемой «ДНР», в попытках использовать войну как предлог не платить за поставленный уголь, пишет From-UA со ссылкой на интернет-издание «Открытая Украина».

«Служаки Киева и Москвы 7 лет рассказывают нам о безальтернативности минского сговора. А тут вдруг заговорили о войне, за которую решили возложить ответственность на тех, кто не хочет быть рабами», - заявил «представитель профсоюза».

Он утверждает, что информация о том, будто бы Авдеевский коксохимический завод прекратил работу из-за шахтерских забастовок, является фейком. Спикер пояснил, что в самопровозглашённой «ДНР» есть всего 3 шахты, которые добывают коксующийся уголь, служащий сырьем для авдеевского коксохима. Это шахта имени Засядько, шахта имени Скачинского и шахта Горняк-95. При этом, за прошедшие годы, из перечисленных шахт бастовали только шахтеры шахты Засядько, причем протесты продлились всего один день.

«Независимый профсоюз шахтеров заявляет решительный протест против лжи о забастовках, которые (якобы – ред.) могут привести к остановке Авдеевского коксохимического завода, из-за которого может остановиться вся украинская металлургия, что может привести к остановке машиностроения в Украине, и может окончательно убить украинскую экономику», - заявил представитель «профсоюза шахтеров ДНР».

«В то же время, человек, называющий себя представителем донецких шахтеров, выразил уверенность, что украинская промышленность обречена на остановку без коксующихся и энергетических сортов угля из «ДНР». Он также заявил, что, прекратив поставки «черного золота» в Украину, шахтеры «ДНР» смогут сделать для прекращения военных действий больше, чем военные с обеих сторон конфликта», - резюмирует «Открытая Украина».