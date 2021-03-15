Человек, называющий себя представителем шахтеров «ДНР», назвал ложью информацию о забастовках, - СМИ

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Пять стран ЕС пожаловались на несправедливое распределение вакцин
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16:48
"Карантинные" протесты в Германии закончились столкновениями с полицией - есть раненые
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15:46
Во Франции более 5 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса
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14:43
Китай упростит въезд для иностранцев, привитых его вакцинами от COVID
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В Великобритании осенью ждут новую волну коронавируса
- 17:19
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Европе не нужен "Северный поток-2", - вице-президент ЕК
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10:45
S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом
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09:42
S&P ожидает роста экономики в 2021 году на уровне 4%
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10:54
Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу
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14:46
В этом году состоится еще три этапа повышения пенсий - Шмыгаль
- 12:18
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06:22
В Запорожском ботаническом саду расцвели гиацинты и кливии
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05:58
На Черниговщине почтили память жертв Корюковской трагедии
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06:11
В Запорожье археологи исследуют затонувшие корабли в Днепре
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06:29
Франковец на велосипеде добрался до вершины Говерлы
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06:07
У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов
- 06:22
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Perseverance начал исследовать Марс с помощью лазера12.03.2021 / 05:38Последние новости рубрики
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Полиция разоблачила схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины
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05:56
В Ривне произошел пожар в здании ОГА
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06:26
Из снежных заносов вытащили 13 "скорых" и 10 автобусов
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06:45
Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
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05:56
Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
- 05:47