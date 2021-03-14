Financial Times: Санкции против Медведчука – это последняя надежда Зеленского добиться расположения Байдена

Поэтому сейчас, чтобы получить расположение нового главы Белого дома, Президенту пришлось поменять свой курс и приступить к активному выполнению одного из основных требований США – убрать с политической арены тех, кто активно выступает против западного влияния в Украине, а именно с оппозицией и ее лидером председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в американской газете Financial Times.

«Хотя Зеленский с огромным успехом выиграл выборы, пообещав "сломать систему", он так и не смог заручиться критически важной многомиллиардной поддержкой со стороны МВФ, США и ЕС», – пишет американское издание.

Также уточняется, что Президент Украины решил завоевать расположение Джо Байдена, объявив войну оппозиции и лично Медведчуку. В угоду новой администрации США украинский глава государства пытается расправиться с политиком и его окружением с помощью санкций и репрессий.

«Эти шаги свидетельствуют о стремлении Зеленского завоевать расположение администрации Байдена в США, которая призвала Украину расправиться с могущественными силами, которые имеют большой вес в стране», – идет речь в статье.

Кроме того, американский ресурс сообщает, что по информации человека, близкого к Офису Зеленского, Президент Украины «намерен привлечь к ответственности правоохранительные органы» за отсутствие «давно назревших» обвинительных заключений.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.