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В деле екснардепа Пашинского пострадавший отозвал иск

10.03.2021 / 13:50
В деле бывшего нардепа Сергея Пашинского, которого подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу, потерпевший отозвал иск.

Об этом сообщают Hromadske, Ґрати

Прямая речь адвоката Химикуса Марины Париновой: "Теперь приговор зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда. В дальнейшем рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского продолжаться, но без участия потерпевшего".

Химикус сообщил суду, что ему выплатили компенсацию, и он отказывается от претензий к Пашинскому.

Химикус не назвал сумму компенсации, однако отметил, что она меньше 1,5 млн грн, которые он требовал в иске. Он также не рассказал, кто передал ему деньги, но отметил, что с Пашинский не встречался.

Дело бывшего депутата продолжат слушать, но без участия потерпевшего.

Напомним, вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногуВячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.

4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде держания под стражей без права внесения залога.

18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО.

Пашинскому ГБР вручило обвинительный акт по делу о нападении с применением оружия на Вячеслава Химикуса.

Источник

иск, Пашинский
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