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Гетманцев: Нам не сообщили оснований для введения санкций против Медведчука

07.03.2021 / 15:44
В пропрезидентской партии «Слуга народа» считают, что оснований для применения санкций в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука у власти нет, как нет и документального подтверждения этим основаниям.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Во время обсуждения этого вопроса политик подчеркнул, что действующая власть черпает основания для своих санкций из соцсетей.

«Если есть документы, свидетельствующие о финансировании терроризма, – дайте их. Пожалуйста, будем принимать такое же решение. Но я хочу подчеркнуть, что у вас нет информации по применению санкций, оснований для применения их в отношении Медведчука... Вы их черпаете из соцсетей», – отметил Гетманцев.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

санкции, Медведчук, Гетманцев
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