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Епископ УПЦ рассказал о реакции верующих на дискриминацию в отношении Церкви

08.03.2021 / 14:00
Епископ УПЦ рассказал о реакции верующих на дискриминацию в отношении Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Прежде всего, реакция верных УПЦ – это молитва за всех наших братьев и сестер, и даже за наших недоброжелателей

Верные УПЦ устали от беззаконий в отношении своей Церкви и готовы защищать ее всеми законными методами.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал викарий Киевской Митрополии, глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор в интервью порталу «Православие.Ru».

Владыка рассказал, что за последние пять лет было много событий дискриминационного характера против нашей Церкви. Это и принятие антицерковных законов, и силовые захваты храмов, и систематическая риторика вражды, и открытая агрессия по отношению к верующим УПЦ.

«Все это пережила вся наша Церковь, миллионы наших верующих, живущих в Закарпатье и Львове, Луганске и Донецке, Киеве и Чернигове, Одессе и в Крыму. Вот поэтому верующий православный народ Украины не желает больше молчать», - рассказал епископ Виктор

По словам иерарха, народная инициатива по сбору подписей под обращениями к первым лицам страны появилась после того, как все чаще начали поступать сигналы от простых верующих и сельских священников. Они призывали епархиальных архиереев и Предстоятеля Церкви обратить внимание центральной власти на творимое беззаконие.

«Верующие нашей Церкви уже начали реагировать действенно, собирая подписи от каждого прихода и монастыря под обращениями в адрес руководства нашей страны. Не исключено, что эта активность будет иметь свое продолжение», – сообщил епископ Виктор.

Такоже он отметил, что, прежде всего, реакция верных УПЦ – это молитва за всех наших братьев и сестер, и даже за наших недоброжелателей.

«В молитве наше успокоение и наша сила. За каждой Литургией — и в Украине, и во всём мире — поются Заповеди блаженств, которые завершаются словами Спасителя: "Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное. Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех..." (Мф. 5: 10–12). Всем нам нужно хорошо помнить эти евангельские слова», — подчеркнул архиерей.

«Блаженнейший Митрополит Онуфрий на протяжении шести лет своего Первосвятительского служения в проповедях и обращениях к многомиллионной пастве не устаёт повторять о том, что путь христианина, как и Церкви в целом, не может быть лёгким, но от каждого из нас зависит, как противостоять вызовам этого мира, времени, испытаниям и искушениям», — подытожил епископ Виктор.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, права верующих, епископ Виктор
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