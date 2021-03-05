Международные СМИ пишут, что реакция немецких дипломатов на санкции против Медведчука – это демонстрация двойных стандартов

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте международной многоязычной сети информационных телеканалов RussiaToday.

«Я не являюсь глубоким знатоком основных принципов ОБСЕ и Совета Европы. Но зато я знаком с таким документом, как Всеобщая декларация прав человека, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН еще в декабре 1948 года», – отмечает автор статьи, добавляя, что то, как украинские власти поступили с Виктором Медведчуком, не имеет ничего общего с вышеупомянутым документом.

«Странно только, что Министерство иностранных дел ФРГ в упор не видит этого очевидного факта. А может, видит, но не хочет этого признавать? Я слишком уважаю немецкую дипломатическую школу для того, чтобы обвинить ее нынешних выпускников в невежестве и правовой безграмотности. Получается, что альтернативы варианту, который я упомянул последним, на самом деле нет. МИД ФРГ все видит, все понимает, но из-за конъюнктурных политических причин скромничает сказать об этом вслух», – пишет журналист.

По его мнению, данная ситуация показала, что священные для европейцев «принципы демократии» не так уж универсальны, раз при их соблюдении используются двойные стандарты.

«Но вот являются ли по-настоящему универсальными "священные принципы демократии", если те, кто их провозглашает, относят их только к тем, кто проводит выгодную им политическую линию? Универсализмом здесь и не пахнет, да и принципами тоже… Вместо универсальных принципов нам долгие годы подсовывали "куклу" и пустышку», – резюмирует автор статьи.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.