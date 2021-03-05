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Зеленский подписал закон об электронных трудовых книжках

05.03.2021 / 16:52
Президент подписал закон, которым вводится электронный учет трудовой деятельности.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

4 марта Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» № 1217-IX, который Верховная Рада приняла 5 февраля этого года.

"Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и тому подобное. Также на законодательном уровне регулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, которая предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек.

"Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра", - отмечается в сообщении.

Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

Такие изменения позволят уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности. Также это упростит учет данных об образовании, квалификации работающего населения, и которую получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям.

"Также устраняются возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 5 февраля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме". Соответствующий законопроект №3623 поддержали во втором чтении и в целом 265 народных депутатов.

Источник

Зеленский, трудовая книжка
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