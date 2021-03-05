В Украине обновили "красные", "оранжевые" и "желтые" зоны COVID-19

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17:59
В Швеции вооруженный мужчина ранил ножом восемь человек, полиция предполагает теракт
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Минфин США объявил о санкциях в отношении Кириенко, Бортникова и еще пяти россиян
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14:21
Боррель рассказал подробности закрытых переговоров с Лавровым в Москве
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13:50
ВОЗ впервые за семь недель отметила рост темпа заражений COVID-19 в мире
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Экс-президенту Франции присудили год тюрьмы за коррупцию и злоупотребление влиянием
- 17:59
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09:42
Шмыгаль назвал 5 ключевых пунктов в работе с МВФ
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16:15
Зеленский: строительство "Северного потока-2" в обход Украины - вопрос не только экономики, но и энергобезопасности всей Европы
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14:21
"Газ по 6,99": Укргаздобыча будет продавать весь свой газ на равных условиях
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09:42
Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая – проект решения
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09:45
Шмыгаль: во втором квартале поставщики газа должны представить годовые продукты
- 09:42
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В Запорожье археологи исследуют затонувшие корабли в Днепре
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06:29
Франковец на велосипеде добрался до вершины Говерлы
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06:07
У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов
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06:02
"Солнечная коробка пиццы" Пентагон научился производить электричество в космосе
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06:01
Полиция отпустила всех задержанных во время акции на Банковой
- 06:11
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06:45
Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
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05:56
Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
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06:19
Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания
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08:21
В Одессе произошел пожар в частной гостинице: есть погибший
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09:55
В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек
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