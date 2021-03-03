ЕС вводит новые санкции против россиян за заключение Навального

Об этом узнало 2 марта агентство DPA, его сообщение приводит Suddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

По данным источников агентства, соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в письменной форме во вторник и должен быть вскоре опубликован в Официальном журнале ЕС.

Послы стран ЕС утвердили решение о введении санкций против российских граждан, причастных к аресту и заключению оппозиционера Алексея Навального, 1 марта.

Ожидалось, что под санкции попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и / или ограничения на поездки. Дело Навального будет первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

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