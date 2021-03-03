Войти | Зарегистрироваться
12:52

среда,
03 марта
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ЕС вводит новые санкции против россиян за заключение Навального

03.03.2021 / 11:18
ЕС вводит санкции против высокопоставленных российских государственных чиновников за заключения кремлевского критика Алексея Навального.

Об этом узнало 2 марта агентство DPA, его сообщение приводит Suddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

По данным источников агентства, соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в письменной форме во вторник и должен быть вскоре опубликован в Официальном журнале ЕС.

Послы стран ЕС утвердили решение о введении санкций против российских граждан, причастных к аресту и заключению оппозиционера Алексея Навального, 1 марта.

Ожидалось, что под санкции попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и / или ограничения на поездки. Дело Навального будет первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

Источник

ЕС, Навальный
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 марта
2 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.