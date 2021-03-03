На Франковщине переполнены больницы: люди лежат в коридорах

Об этом сообщает руководитель Управления здравоохранения городского совета Мария Бойко, передает "Укринформ"

Прямая речь: "И в первой городской клинической больнице, и в Центральной городской клинической люди лежат в коридорах. Мы взяли все кровати: старые и списанные, несмотря на ситуацию. Реально - больницы заполнены.

Это означает, что на кровати, которые предназначались для пациентов с хирургической и травматической патологией, положили больных на коронавирус".

По ее словам, больные продолжают поступать.

В частности, за минувшие сутки в ЦГКБ госпитализировали 49 пациентов, 2 из них - в очень тяжелом состоянии.

Она добавила, что во всех заведениях реанимации заполнены.

Напомним: Ивано-Франковская область является лидером антирейтинга по суточному приросту больных COVID-19. В области переполнены больницы, предусмотренные для пациентов с коронавирусом. На Прикарпатье ввели карантинные ограничения "красного уровня" эпидемической опасности.

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

Там же из-за обострения эпидемиологической ситуации относительно коронавируса государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула мобильный госпиталь для больных COVID-19.

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