У отозванных чиновников МИД нашли 16 килограммов золота и 140 тысяч долларов

Об этом сообщают ГБР, СБУ

По данным правоохранителей, водитель Посольства Украины в Польше и один из секретарей Представительства МИД Украины перевозили товары подакцизной группы в ЕС, пользуясь дипломатическим иммунитетом и служебным транспортом.

К "схеме" привлекли работника Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области и экс-работника посольства, а также сына последнего - теперь он атташе по консульским вопросам Посольства Украины в Польше.

Сообщается, что 28 февраля микроавтобус остановили при выезде из пункта пропуска. За рулем был водитель Посольства и атташе по консульским вопросам Посольства Украины в Польше.

В микроавтобусе провели обыск и обнаружили:

140 тысяч долларов США;

67 200 евро;

11 600 польских злотых;

16 кг золота (ориентировочной стоимостью 15 млн грн);

8 826 блоков с сигаретами.

Ориентировочная себестоимость изъятых сигарет, по предварительным подсчетам, составляет около 1,5 млн гривен.

Отмечается, что предварительная квалификация правонарушения - незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

Ранее 1 марта стало известно, что Министерство иностранных дел Украины отозвало двух сотрудников украинского посольства в Польше. Сообщалось, что их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Против обоих сотрудников начали дисциплинарное расследование.

Источник