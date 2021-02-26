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Коммерческого рынка COVID-вакцин пока не существует - Степанов

26.02.2021 / 17:52
Коммерческого рынка вакцин от COVID-19 на данный момент не существует, ни один производитель не работает с коммерческими организациями.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в интервью телеканалу Украина, которое обнародовано в Фейсбуке.

"У нас не существует пока коммерческого рынка вакцин. У нас есть четкое понимание относительно этапов вакцинации, того, что государство будет обеспечивать бесплатно. А коммерческого рынка вакцин (против COVID-19 - ред.) нет, то есть нет клиники, которая за деньги будет делать, за любые деньги. Потому что официально ни одна компания-производитель сегодня не продает коммерческим организациям. Мощностей (для производства вакцин против COVID-19) катастрофически не хватает. Никто не был готов к такой массовой вакцинации", - сказал Степанов.

В этих условиях, по его словам, правительство каждой страны беспокоится прежде всего о своих гражданах.

"Европейский Союз сразу законтрактовал большое количество вакцин, и, разумеется, для производителей это было интересно, а мощностей на другие страны не хватает", - сказал министр.

Он добавил, что Украина будет пытаться провести вакцинацию как можно скорее, и напомнил, что с 1 марта должна быть запущена запись на вакцинацию на платформе “Дія”.

Для граждан от 18 до 59 лет, не имеющих сопутствующих заболеваний, не входящих в профессиональные или другие группы риска, вакцинация начнется на пятом этапе. "Если мы будем получать вакцины без сбоев, если мы увидим, что у нас 50-55% людей будут вакцинироваться, а хотелось бы гораздо больше, я думаю, что осенью мы сможем начать (5 этап - ред.)", - акцентировал Степанов.

Напомним, оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

Планом утверждены следующие этапы вакцинации населения:

январь-апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

апрель-июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

июнь-сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинировать будут население на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, во временных центрах вакцинации.

Ранее Степанов в интервью СМИ сказал, что на коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 появится к лету.

Источник

вакцина, COVID-19
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