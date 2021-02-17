Рада обратилась в Европу из-за аннексии Крыма

Об этом шла речь на заседании Верховной Рады 16 февраля

Речь идет о постановлении №4655. Его поддержали 314 парламентариев.

Рада направит обращение к Организации Объединенных Наций, Европарламенту, ПАСЕ, парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламенту государств мира по осуждению оккупации Крыма, нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях и об освобождении политзаключенных - граждан Украины.

Основные положения обращения: призывы о продолжении политики непризнания попытки аннексии Крыма.

Также в заявлении будет идти речь о консолидированном международном взаимодействие с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в рамках дипломатической инициативы "Крымская платформа".

Напомним: 14 января ЕСПЧ вынес первое решение по делу "Украина против России" по Крыму. Европейский суд по правам человека признал приемлемыми 14 пунктов из 17 жалобы на нарушение прав человека, поданной Украиной против России относительно Крыма.

После незаконной аннексии Крыма российские оккупанты превратили полуостров на военную базу и продолжают целенаправленную политику по изменению его демографической структуры, заявляет заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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