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Новый законопроект о НАБУ предусматривает увольнение Сытника - Минюст

16.02.2021 / 12:50
Новый законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины предусматривает увольнение Артема Сытника с должности директора ведомства. Документ также устанавливает новую процедуру избрания директора НАБУ.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська на странице в Facebook.

Глав Минюста отметил, что поддержанный правительством законопроект предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти.

"Отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ", - добавил министр.

Как пояснил Малюська, урегулирование ситуации с назначением директора НАБУ является одним из условий дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Напомним, в августе 2020 года Конституционный суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, а именно соответствующий указ президента.

КСУ также признал неконституционным положения закона о НАБУ относительно назначения директора ведомства. Эти положения прекратили действовать 16 декабря 2020 года.

Источник

увольнение, НАБУ, Минюст, Сытник
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