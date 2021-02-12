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Власти пытаются сломать Медведчука, чтобы продемонстрировать свою силу, но на самом деле видна только их трусость, – Титаренко

15.02.2021 / 14:59
Власть закрывает «неудобные» телеканалы, потому что боится правды, которую говорят эксперты, спикеры и журналисты в эфире. Настоящую правду власть имущим говорят не только с экранов телевизоров, но и простые люди на улицах. И если бы Зеленский и его команда захотели их услышать, то поняли бы, что по-настоящему бояться надо народного недовольства, а не средств массовой информации.

Об этом в эфире канала «112 Украина» сказала заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко.

«Закрыв ваши каналы, нас пустили в такое подполье, как во время Великой Отечественной войны. И этим они выстрелили сами в себя. Пусть они боятся. Я хочу сказать, не нас надо бояться, потому что мы говорим еще интеллигентно, а пусть они послушают, о чем говорят люди на кухнях, на улице, говорят везде. Они желают, чтобы этой власти не просто не было, чтобы она вообще сгинула, потому что живем в самое страшное время. Геноцид во всем», – подчеркнула эксперт.

Также она отметила, что сегодня под лозунги псевдопатриотизма и выкрики «Слава Украине!» происходит методичное разрушение страны и всего того, что когда-то отстояли и оставили нам в наследство наши предки. При этом власти пытаются «закрыть рот» всем, кто не согласен с таким положением вещей, чем лишь подтверждают свое бессилие и трусость.

«Если они ломают самого Медведчука, если они ломают Апасова, вас, если они ломают крепких, сильных журналистов, то, конечно, им легче ломать простых людей. А слово, брошенное в воздух, как говорят, или генерал украл, или у генерала, просто власть трусливая», – сказала Любовь Титаренко.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его окружение пошли на полное и открытое искажение смысла Закона Украины «О санкциях» и на прямой подлог, что является уголовным преступлением. Парламентарий подчеркнул, что это повод задуматься, может ли возглавлять страну непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.

телеканалы, Медведчук, Титаренко
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