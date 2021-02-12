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Украина и ОАЭ подписали меморандумы о признании водительских прав, инвестициях в агропром и развитии туризма

15.02.2021 / 13:51
Ряд важных двусторонних документов, направленных на развитие отношений между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, был подписан во время визита президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ.

Об этом сообщается на сайте главы Украинского государства 14 февраля.

В частности, был подписан Протокол между правительствами Украины и ОАЭ о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал. "Реализация этого документа ослабит фискальную нагрузку на субъекты хозяйствования, будет способствовать деловой активности и активизирует хозяйственную деятельность", - говорится в сообщении.

Кабинет министров Украины и правительство ОАЭ подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом, которая будет иметь значительное влияние на улучшение двустороннего партнерства в области безопасности и контртеррористической деятельности, а также регулировать специфические вопросы такого партнерства между странами.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами внутренних дел Украины и ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. "Теперь владелец водительского удостоверения, выданного компетентным органом одной из стран, имеет право управлять транспортным средством категории, указанной в удостоверении водителя, на территории другой страны в течение определенного ее национальным законодательством периода. Заключение настоящего Соглашения окажет положительное влияние на развитие туристической отрасли, экономическую и деловую активность, а также способствовать развитию контактов между людьми и увеличению двустороннего пассажиропотока", - отмечается в сообщении.

Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора между Государственным агентством развития туризма Украины и Министерством экономики ОАЭ.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом Государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ призван поощрять ответственные иностранные инвестиции в сельское хозяйство и содействовать развитию торговли агропродовольственной продукцией. Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ предусматривает обмен опытом по использованию и охране сельскохозяйственных земель, сохранению, воспроизводству и повышению плодородия почв, внедрения и совершенствования электронных услуг в сфере землеустройства, мониторинга экологического состояния земель и почв в результате влияния изменения климата и негативных процессов.

Документы были подписаны по результатам встречи делегаций Украины и ОАЭ в Абу-Даби, состоявшейся под председательством Зеленского и наследного принца эмирата Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейха Мухаммада бен Заида Аль Нахайяна.

Источник

ОАЭ, Зеленский
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