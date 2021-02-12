Популярный ближневосточный интернет-ресурс пишет, что причиной закрытия украинских оппозиционных телеканалов стало освещение в эфире острых социально-политических вопросов

Об этом пишет популярное пакистанское интернет-издание Urdu Point.

«Я не сомневаюсь, что США замешаны в этом, поскольку Вашингтон ввел внешнее управление Украиной еще в 2014 году. Оно "успешно" развивалось при Порошенко и было унаследовано Зеленским. Несмотря на ожидания, что Зеленский не будет реализовывать политику внешнего управления, ее последствия и объемы сейчас выросли и стали еще более опасны для Украины и украинского народа», – цитирует пакистанский ресурс слова Медведчука.

Кроме того, издание отмечает, что в эфире запрещенных Зеленским украинских телеканалов можно было услышать различные экспертные мнения по поводу острых социально-политических вопросов. И именно это стало причиной «зачистки информационного и политического вещания» действующей властью.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что Владимир Зеленский открыто угрожал и неугодным СМИ, и членам фракции ОПЗЖ начиная с 2019 года. Парламентарий подчеркнул, что члены оппозиции все это время находились в разработке у правоохранительных органов, была открыта масса уголовных производств, но Президенту так и не удалось реализовать свои угрозы в рамках правового поля. Поэтому теперь он пошел незаконным, неконституционным путем.