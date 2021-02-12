В УПЦ поддерживают требование Европарламента закрыть скандальный сайт «Миротворец»

Деятельность ресурса «Миротворец», который публикует личные данные граждан Украины, бездоказательно обвиняя их в антигосударственной деятельности, - недопустима.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) на своем телеграм-канале, комментируя требование Европейского парламента к властям закрыть скандальный сайт «Миротворец».

«Функционирование ресурса, который публикует личные данные граждан Украины, бездоказательно обвиняя их в антигосударственной деятельности, - недопустимо. И дело даже не в нарушении Конституции и основных демократических принципов существования любого общества. Дело в нагнетании атмосферы ненависти и вражды, которая и так поразила Украину. Ведь, и через СМИ, и через высказывания отдельных политиков создаётся прочное убеждение, что все, кто попали на страницы сайта «Миротворец», - враги государства и украинскости. И это при том, что огромное количество людей, данные о которых присутствуют на сайте, сделали для Украины и её имиджа в мире в сотни раз больше, чем все создатели «Миротворца» вместе взятые», - отметил епископ Виктор.

Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях подчеркнул, что ресурс «Миротворец» используется для борьбы с политическими или идейными оппонентами, а ещё больше - для запугивания их, что может привести к жестокой цензуре и «маркировке» неугодных.

«Существование сайта говорит и о ещё одной проблеме современного общества: для того, чтобы оправдать ошибки, нужно найти врагов. Такой подход в корне неправильный потому, что ошибки надо не оправдывать, а исправлять. С другой стороны, давно зреет вопрос: а не пора ли современной Украине перестать искать врагов, а заняться более конструктивным и перспективным занятием - поиском друзей?», - считает епископ Виктор.

Как сообщалось ранее, Европейский парламент (ЕП) утвердил итоговую резолюцию по Украине, в которой призвал украинские власти запретить деятельность скандального сайта «Миротворец».

«ЕП сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используется в политических целях; настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких, как «Миротворец», которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств», - говорится в резолюции Европейского парламента.

Сайт «Миротворец», был создан в 2014 году как интернет-представительство «Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Ресурс содержит личные данные людей, работающих, по мнению администраторов ресурса, «против Украины».

В частности, в базу данных «Миротворца» внесли Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия, управделами УПЦ митрополита Антония (Паканича), спикера УПЦ протоиерея Николая Данилевича и многих других священнослужителей.