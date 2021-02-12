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В Киеве во всех храмах и монастырях УПЦ 15 февраля будут молиться о воинах-интернационалистах

12.02.2021 / 20:17
В Киеве во всех храмах и монастырях УПЦ 15 февраля будут молиться о воинах-интернационалистах
Источник: Центр информации УПЦ
В Украине 15 февраля отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств

В праздник Сретения Господнего во всех киевских храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будут особо молиться о воинах-интернационалистах.

Как сообщает Центр информации УПЦсо ссылкой на Mitropolia.kiev.ua, Церковь утвердила тексты особых молитвенных прошений за живых и усопших воинов-афганцев.

В Украине 15 февраля отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств.

«По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, во всех храмах и монастырях Киева в этот день необходимо вознести молитвы о погибших и умерших, а также о живых участниках вышеупомянутых боевых действий», – указано в циркуляре Киевской Митрополии УПЦ.

Православная Церковь 15 февраля празднует Сретение Господне - важное событие в земной жизни Иисуса Христа, когда в 40-й день по рождению Богомладенец был принесен в Иерусалимский храм.

В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Он был одним из переводчиков Священного Писания на греческий. Переводя одно из предсказаний, он усомнился в правильности написанного, ведь там было сказано, что Дева родит ребенка.

 Как только Симеон хотел исправить «дева» на «жена», появился ангел и помешал старцу сделать это. Он заверил Симеона в правильности пророчества. Также ангел отметил, что Симеон сможет сам в этом убедиться и будет жить, пока не подтвердится истинность пророчества.

Прошло около 300 лет и Симеон дождался встречи с Богомладенцем. Он взял Его на руки, и благословив, изрек пророчество о Спасителе мира.

Вслед за Симеоном к родителям подошла пожилая женщина, праведная Анна, которая жила при храме. В Иерусалиме ее звали пророчицей за пламенные проповеди о Боге. Анна поклонилась Иисусу и пошла на улицу, чтобы рассказать горожанам о рождении Спасителя.

Источник: Inpress.ua
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