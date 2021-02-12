Зеленский связывает эскалацию на Донбассе с попытками давить на Украину в ТКГ

Об этом он сказал во время поездки на Донетчину, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто-то ни относился к слову "перемирие", режим прекращения огня необходим и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских", - сказал Президент.

Он напомнил, что в 2018 году на Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799, в 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507, а в 2020 году убиты 50 военных, ранены 338.

В то же время Зеленский подчеркнул, что "в последние недели количество обстрелов действительно несколько увеличилось, что связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы".

Глава государства почтил память украинских военных, погибших в боях за Авдеевку и возложил цветы к Монументу погибшим воинам и почтил память военных поклоном головы.

Послы иностранных государств, находящихся на Донбассе вместе с Президентом, также возложили цветы к мемориалу и почтили память украинских воинов минутой молчания.

По данным ОП, памятный знак украинским военным, погибшим в боях, защищая Авдеевку, установили в сентябре 2017 года по инициативе командования 72-й отдельной механизированной бригады. Мемориал имеет вид креста, рядом с которым установили подбитую в боях военную технику и осколки вражеских снарядов. В центре мемориала находится памятник Герою Украины, майору (посмертно) Андрею Кызылу, который погиб 29 января 2017 года в боях за ВОП "Алмаз-2" (современное название "Орел").

В этих боях в течение 29 января - 3 февраля 2017 года погибли 10 военнослужащих 72-й ОМБр. Слева и справа от памятника расположены гранитные мемориальные плиты, на которых нанесены имена военнослужащих ВСУ и бойцов добровольческих формирований, погибших в боях за освобождение Авдеевки.

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