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Доклад Европарламента свидетельствует, что ЕС ожидает углубления интеграции с Украиной - Стефанишина

12.02.2021 / 14:42
Вице-премьер - министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что принятый Европейским парламентом Доклад по имплементации Соглашения об ассоциации свидетельствует, что ЕС ожидает углубления интеграции с Украиной.

"Доклад Европарламента является очередным свидетельством того, что глубокая интеграция Украины с ЕС не является односторонним запросом из Киева. Это запрос, который поддерживают наши европейские партнеры. Мы "сшиваем" Украину с ЕС сектор за сектором, пока Украина станет полноправным членом Евросоюза. Выполнив Соглашение об ассоциации на 53%, мы прошли часть этого пути. Мы уже готовы подписать Соглашение об "открытом небе", выполнили обязательства для заключения "промышленного безвиза" с ЕС в трех секторах, а также готовы вместе с ЕС развивать флагманские инициативы - Цифровой рынок и Европейский зеленый курс", - цитирует Стефанишину пресс-служба вице-премьера.

Она отметила, что ключевым остается вопрос надлежащего завершения начатых реформ, в частности в, сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией.

"Европарламент отметил прогресс, достигнутый Украиной в выполнении Соглашения об ассоциации, в частности, в области сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур. Европарламентарии также приветствовали реформы, которые привели к дерегуляции экономики, большей прозрачности государственных финансов и совершенствование нормативных актов", - добавила Стефанишина.

Вице-премьер подчеркивает, что в решении говорится о поддержке всестороннего обновления Соглашения об ассоциации, углублении политической ассоциации и экономической интеграции, включая усиленную отраслевую интеграцию Украины в ЕС.

"Европарламент призывает Украину и ЕС активизировать усилия по дальнейшей либерализации двусторонней торговли, включая заключение соглашения ACAA - "промышленного безвиза", а также сотрудничество по санитарным и фитосанитарным мерам. Поддержали в Европарламенте также скорейшее подписание с Украиной Соглашения об общем авиационном пространстве", - говорится в сообщении.

Источник

ЕС, Стефанишина
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