Митрополит Антоний призвал молиться за погибших в годы коммунистических репрессий

Необходимо помнить и молиться о новомучениках и исповедниках, пострадавших во время советских репрессий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в день памяти священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого.

«Наша Святая Церковь в годы гонений явила миру наибольшее количество святых мучеников и исповедников. По оценкам историков, лишь с 1918 по конец 1930-х годов в ходе репрессивной политики советской власти были расстреляны либо умерли в лагерях и ссылках несколько десятков тысяч православных священнослужителей канонической Церкви. Имена многих из них до сих пор остаются неизвестными. Лишь около 2000 из них прославлены в лике святых», – отметил он.

По мнению управделами УПЦ, очень символично, что скорбный и одновременно торжественный путь новомучеников и исповедников ХХ века начался именно с Киева – крещенской купели Киевской Руси, ведь именно здесь принял мученическую смерть митрополит Киевский и Галицкий Владимир – святитель, ставший первым православным иерархом, «принявшим мученический венец вскоре после большевистской Октябрьской революции 1917 года».

«Это ужасное преступление стало символическим началом жестоких гонений на каноническую Православную Церковь. Особый резонанс этому событию придал и тот факт, что 70-летний митрополит Владимир был одним из старейших и наиболее авторитетных иерархов того времени. Старенький, немощный и беззащитный, он одним только своим смиренным и аскетическим образом жизни и поведением обличал безбожных гонителей веры, за что и принял мученическую смерть. Но даже перед казнью он с глубочайшим смирением полагался на волю Божию, благословив крестным знамением своих убийц», -подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что священномученика Владимира Киевского иногда называют «первомучеником ХХ века», и «как в 988 году при святом равноапостольном князе Владимире из Киева семена веры Христовой разнеслись по всей Руси, так и в 1918 году из Киева, с убийства митрополита Владимира Киевского, начался смиренный и в то же время торжественный путь мученичества и исповедничества за веру Христову в ХХ веке».

«Для всех нас, православных христиан, очень важны память и пример как священномученика Владимира, так и всех Святых Новомучеников и Исповедников ХХ века. И наш долг, как священнослужителей, так и мирян, помнить и молитвенно чтить память этих невинных страдальцев за веру, подвигом которых устояли и наша Церковь, и сам народ. Поэтому в сегодняшний день призываю всех православных молитвенно почтить подвиг наших новомучеников и исповедников ХХ века, и помолиться за всех невинноубиенных и пострадавших в годы страшных коммунистических репрессий. Да будет память их в род и род», – заключил управделами УПЦ.